Un nuovo studio condotto dall’INGV e da ricercatori internazionali ha prodotto la prima immagine dettagliata della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei. La ricerca ha consentito di mappare questa struttura fino a circa 50 km di profondità sotto la superficie. La scoperta fornisce informazioni sulla composizione e l’estensione del sistema vulcanico, contribuendo a una comprensione più precisa delle caratteristiche geologiche dell’area e delle potenziali dinamiche interne.

Un nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei spingendo l’osservazione fino a circa 50 km di profondità. La ricerca, “Magma storage depths and crustal-upper mantle structure of Campi Flegrei caldera (Southern Italy) unveiled through receiver functions analysis”, è frutto della collaborazione tra l’Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Universidad Complutense de Madrid e l’Université de Genève, ed è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports (Nature). Sebbene negli ultimi decenni i Campi Flegrei siano stati ampiamente indagati nella loro parte più superficiale, questa nuova analisi consente di estendere l’indagine all’intera struttura profonda del sistema vulcanico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campi Flegrei, un nuovo studio INGV rivela la struttura profonda del sistema vulcanico: la scoperta

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CAMPI FLEGREI ON ALERT! New seismic swarm — Experts warn.

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