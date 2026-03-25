Peppone guida ancora Camper su Rai1 nell’estate 2026

L’estate 2026 di Rai1 si avvicina e la rete ha annunciato che il programma “Camper” continuerà ad andare in onda con Peppone come conduttore. La programmazione dei prossimi mesi si sta definendo, con l’obiettivo di mantenere alcuni format già collaudati e di proporre nuovi segmenti. La rete sta lavorando per organizzare i palinsesti estivi, confermando alcune trasmissioni e annunciando possibili novità.

L’estate 2026 di Rai1 inizia a delinearsi con conferme e nuove sorprese. La rete sta definendo i palinsesti per i mesi più caldi dell’anno, puntando su format consolidati e volti noti al pubblico. Tra questi spicca il ritorno di “Camper”, pronto a intrattenere i telespettatori durante le ore del mezzogiorno estivo. Il programma sostituirà temporaneamente “È sempre Mezzogiorno”, che tornerà in onda a settembre con Antonella Clerici. Peppone protagonista tra cucina e turismo. Secondo le anticipazioni di Hit su Affari Italiani, Rai1 conferma la filosofia che ha caratterizzato le scelte del daytime estivo: “Squadra che vince non si cambia”. Da giugno ai primi di settembre, Peppone guiderà nuovamente “Camper”, portando i telespettatori in un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche e i luoghi più suggestivi d’Italia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Peppone guida ancora “Camper” su Rai1 nell’estate 2026 Articoli correlati Leggi anche: L’ESTATE DI RAI1 ALL’INSEGNA DI CAMPER: “SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA” Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Favero per il bronzo nell’inseguimento! Balsamo ancora in corsa nell’Omnium