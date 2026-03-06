Cessione Di Gregorio il portiere verso l’addio alla Juve | tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli

Da calcionews24.com 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere Di Gregorio potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Attualmente sono tre i club che hanno manifestato interesse per il suo acquisto. Il prezzo stabilito da Comolli, agente coinvolto, è stato reso noto e potrebbe influenzare la trattativa. La decisione finale sulla cessione dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle trattative in corso tra le parti coinvolte.

Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Roma, il rebus Ferguson: stop alla caviglia e rischio operazione. Quando può tornare l’attaccante Cagliari, Albarracin spiega: «I primi giorni sono stato molto seguito, non è stato così difficile come si potrebbe pensare» Paolo Berlusconi racconta così il fratello Silvio: «I giocatori che avrebbe voluto? Forse Maradona e Totti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cessione di gregorio il portiere verso l8217addio alla juve tre club interessati ecco il prezzo fissato da comolli
© Calcionews24.com - Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli

Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di ComolliDi Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio...

Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in ItaliaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Altri aggiornamenti su Cessione Di Gregorio il portiere verso....

Temi più discussi: La Juve a porte aperte, torna Di Gregorio ma il futuro è nelle mani di un altro; La Juve liquida di Di Gregorio e Perin, tutti i portieri seguiti sul mercato: da Vicario a Palmisani; Calciomercato Juve, fuori i nomi: chi va e chi viene. Ecco la lista per Spalletti; Il commentone della 26esima giornata di Serie A.

Juve, porte girevoli: tempo scaduto per Di Gregorio e Perin, il nuovo numero 1 sarà un top assolutoLa Juventus in estate darà il via alla rivoluzione tra i pali: saluteranno Di Gregorio e Perin, in arrivo un top assoluto del ruolo ... juvelive.it

Juventus, cessione Di Gregorio: scelto il nuovo portiere 2026/2027Chi sarà il nuovo portiere della Juventus in vista della prossima stagione? Dopo le recenti problematiche di Di Gregorio, la ... fantamaster.it

Trova facilmente notizie e video collegati.