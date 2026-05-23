Le autorità della California meridionale hanno evacuato circa 40.000 persone a causa di una fuga di sostanza chimica da un grande serbatoio di stoccaggio. La sostanza, impiegata nella produzione di componenti in plastica, stava fuoriuscendo e si temevano rischi di esplosione. Sono state adottate misure di sicurezza per prevenire ulteriori incidenti. La zona interessata è stata messa sotto controllo, mentre le squadre di emergenza sono intervenute per gestire la situazione.

Le autorità della California meridionale si sono mobilitate per evitare l’esplosione di un serbatoio di stoccaggio da cui fuoriusciva una sostanza chimica pericolosa utilizzata nella produzione di componenti in plastica, mentre circa 40.000 persone sono state evacuate. Un serbatoio contenente tra 22.700 e 26.500 litri di metilmetacrilato si è surriscaldato giovedì e ha iniziato a rilasciare vapori nell’aria presso uno stabilimento di plastica per l’industria aerospaziale a Garden Grove, una città nella contea di Orange, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali. Cina, i soccorritori nella miniera dopo l'esplosione. Un ferito: "Non ho sentito rumori, sono svenuto per il fumo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - California, sostanza chimica fuoriesce da un maxi serbatoio: evacuate 40mila persone

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What is methyl methacrylate Chemical inside Garden Grove tank and its effects on humans, animals

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