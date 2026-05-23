California | nube tossica da impianto aerospaziale 40mila evacuati

Notizia in breve

Circa 40.000 persone sono state evacuate in California a causa di una nube tossica proveniente da un impianto aerospaziale. La nube si sarebbe sviluppata a seguito di un surriscaldamento di un serbatoio, ma ancora non sono chiare le cause esatte. Il materiale coinvolto è il metilmetacrilato, sostanza che può provocare effetti nocivi in caso di esposizione. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano i rischi per la salute dei residenti.