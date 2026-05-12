Maxi-incendio a Bolzano | evacuate 83 persone da un condominio altre 7 in ospedale

Nella notte a Bolzano si è sviluppato un incendio al piano terra di un condominio situato tra via Milano e via Alessandria. L’incendio si è esteso anche sulla strada, portando all’evacuazione di 83 persone dall’edificio. Inoltre, sette persone sono state portate in ospedale con lievi intossicazioni da fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

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Un incendio scoppiato al piano terra si espande fino alla strada: la scorsa notte sono state evacuate 83 persone da un condominio a Bolzano – nella zona di via Milano e via Alessandria – mentre altre 7 sono state trasportate in ospedale con lievi intossicazioni da fumo. Oltre ad aver lambito diversi motocicli e biciclette parcheggiati nell’area, le fiamme hanno investito anche alcune parti dell’isolamento esterno dell’edificio provocando danni fino al terzo piano. L’incendio è stato rapidamente spento grazie ai Vigili del fuoco di Bolzano, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco volontari di Gries: l’operazione, coordinata da 30 operatori, è durata circa due ore e mezza e ha compreso anche il soccorso, per mezzo dell ‘autoscala, di una persona al sesto piano impossibilitata a scendere autonomamente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi-incendio a Bolzano: evacuate 83 persone da un condominio, altre 7 in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio in un condominio, 60 persone evacuateI vigili del fuoco di Prato sono intervenuti in via del Gelso, nel capoluogo laniero, per un principio di incendio che ha interessato il vano... Evacuate 40 persone per l’incendio in un condominio a GrossetoGROSSETO – Nelle prime ore della mattinata, intorno alle 3 del mattino, un incendio ha interessato un fabbricato situato in via Parini a Grosseto,...