Figuraccia a Roma | Darderi-Jodar interrotta per ‘nube tossica’ Il punteggio alla sospensione

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il quarto di finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, la partita tra Luciano Darderi e Rafael Jódar è stata interrotta a causa di una nube tossica. La sospensione è stata decisa in condizioni che ormai si avvicinavano alla non sicurezza per i giocatori, portando alla sospensione temporanea del match. La situazione ha causato un’interruzione improvvisa e ha interrotto la partita già in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Notte complicata al Foro Italico per il quarto di finale degli Internazionali d’Italia tra Luciano Darderi e il giovane spagnolo Rafael Jódar, sospeso in condizioni ormai al limite della regolarità. Un match che, più che per il tennis espresso, sta facendo discutere per il contesto in cui si è sviluppato: ritardi a catena, visibilità compromessa e un’interruzione che ha finito per cristallizzare una situazione già al limite. Il confronto si è fermato sul 6-5 in favore di Jódar nel primo set, con l’italo-argentino al servizio sotto 0-15. Proprio in quel momento, però, il gioco è stato interrotto dall’arbitro a causa della progressiva riduzione della visibilità sul campo centrale.🔗 Leggi su Oasport.it

figuraccia a roma darderi jodar interrotta per 8216nube tossica8217 il punteggio alla sospensione
© Oasport.it - Figuraccia a Roma: Darderi-Jodar interrotta per ‘nube tossica’. Il punteggio alla sospensione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Clamoroso agli Internazionali: Jodar-Darderi interrotta per 20 minuti per “colpa” della festa dell’Inter. Fumo sul Centrale, in tilt il sistema elettronicoHa dell’incredibile quanto accaduto agli Internazionali di tennis a Roma: il match tra Luciano Darderi e Rafael Jodar – iniziato alle 22:50 a causa...

Darderi contro Jodar: l’italo-argentino punta alla semifinale a Roma?? Punti chiave Come potrà Darderi superare il talento che ha già battuto Sinner? Chi è il giovane spagnolo capace di dominare la terra rossa? Quale...

Temi più discussi: Figuraccia a Roma: Darderi-Jodar interrotta per ‘nube tossica’. Il punteggio alla sospensione; Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Darderi accende la ‘sua’ Fano: Grazie per il grande tifo. Chi è il tennista che sta emergendo agli internazionali di Roma; Darderi-Jodar vale la semifinale: quando e dove vederla.

darderi jodar figuraccia a roma darderiFiguraccia a Roma: Darderi-Jodar interrotta per ‘nube tossica’. Il punteggio alla sospensioneNotte complicata al Foro Italico per il quarto di finale degli Internazionali d’Italia tra Luciano Darderi e il giovane spagnolo Rafael Jódar, sospeso in ... oasport.it

darderi jodar figuraccia a roma darderiLIVE Darderi-Jodar 5-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gioco interrotto per nebbia, pazzescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A quindici l'italo argentino. 40-15 In rete il recupero di palla corta dell'iberico, che si arrabbia con ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web