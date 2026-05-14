Figuraccia a Roma | Darderi-Jodar interrotta per ‘nube tossica’ Il punteggio alla sospensione
Durante il quarto di finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, la partita tra Luciano Darderi e Rafael Jódar è stata interrotta a causa di una nube tossica. La sospensione è stata decisa in condizioni che ormai si avvicinavano alla non sicurezza per i giocatori, portando alla sospensione temporanea del match. La situazione ha causato un’interruzione improvvisa e ha interrotto la partita già in corso.
Notte complicata al Foro Italico per il quarto di finale degli Internazionali d’Italia tra Luciano Darderi e il giovane spagnolo Rafael Jódar, sospeso in condizioni ormai al limite della regolarità. Un match che, più che per il tennis espresso, sta facendo discutere per il contesto in cui si è sviluppato: ritardi a catena, visibilità compromessa e un’interruzione che ha finito per cristallizzare una situazione già al limite. Il confronto si è fermato sul 6-5 in favore di Jódar nel primo set, con l’italo-argentino al servizio sotto 0-15. Proprio in quel momento, però, il gioco è stato interrotto dall’arbitro a causa della progressiva riduzione della visibilità sul campo centrale.🔗 Leggi su Oasport.it
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??????? ? ???????? ?-?-?-?-?-?-?-?-? ?? ???????! ?? L'ITALIA HA 4 TENNISTI NEI PRIMI 17 POSTI! VINCE ANCHE SINNER IL DERBY CON PELLEGRINO Parte male Darderi ma poi tira fuori una prestazione ??????????? Luciano Dard facebook
No comunque ancora non ci credo che figura di merdaaa, non so se ridere o piangere Roma non sa gestire due eventi in contemporanea senza uccidere i giocatori BOH x.com
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