Durante il quarto di finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, la partita tra Luciano Darderi e Rafael Jódar è stata interrotta a causa di una nube tossica. La sospensione è stata decisa in condizioni che ormai si avvicinavano alla non sicurezza per i giocatori, portando alla sospensione temporanea del match. La situazione ha causato un’interruzione improvvisa e ha interrotto la partita già in corso.

Notte complicata al Foro Italico per il quarto di finale degli Internazionali d’Italia tra Luciano Darderi e il giovane spagnolo Rafael Jódar, sospeso in condizioni ormai al limite della regolarità. Un match che, più che per il tennis espresso, sta facendo discutere per il contesto in cui si è sviluppato: ritardi a catena, visibilità compromessa e un’interruzione che ha finito per cristallizzare una situazione già al limite. Il confronto si è fermato sul 6-5 in favore di Jódar nel primo set, con l’italo-argentino al servizio sotto 0-15. Proprio in quel momento, però, il gioco è stato interrotto dall’arbitro a causa della progressiva riduzione della visibilità sul campo centrale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Figuraccia a Roma: Darderi-Jodar interrotta per ‘nube tossica’. Il punteggio alla sospensione

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No comunque ancora non ci credo che figura di merdaaa, non so se ridere o piangere Roma non sa gestire due eventi in contemporanea senza uccidere i giocatori BOH x.com

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