Una nube tossica ha avvolto Teheran dopo che depositi petroliferi iraniani sono stati colpiti, causando la morte di circa 1200 persone e determinando il blocco dello stretto di Hormuz. L’incidente ha provocato un forte impatto sulla città, mentre crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele in seguito ai raid recenti. La situazione rimane sotto osservazione.

Una nube tossica ha invaso Teheran dopo che depositi petroliferi iraniani sono stati colpiti, mentre la tensione tra Stati Uniti e Israele si accende per i raid recenti. Il bilancio delle vittime nel Paese supera già il migliaio e mezzo di morti, con un soldato americano caduto a Riad come settimo caso fatale. L’IDF ha confermato l’eliminazione del nuovo capo militare della Guida suprema, mentre missili hanno colpito un impianto di desalinizzazione in Bahrein, scatenando allarme sulle risorse idriche nel Golfo. L’impatto immediato si fa sentire nella capitale iraniana, dove la contaminazione atmosferica minaccia la salute pubblica. Le petroliere attendono infinite ore al checkpoint di Hormuz, bloccate da una situazione che sembra non avere fine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nube tossica a Teheran: 1200 morti e blocco di Hormuz

Leggi anche: Iran, morto Khamenei. L'agenzia Ilna: «Nei raid ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Israele: «Sganciate 1200 bombe». Teheran sotto attacco, ferme a Hormuz centinaia di petroliere

Leggi anche: Iran, ucciso Khamenei. Israele: «Sganciate 1200 bombe». L'altolà di Pechino. Raid a Teheran, ferme a Hormuz centinaia di petroliere. Tajani: «Preoccupa il numero di italiani nel Golfo, molti minorenni»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nube tossica.

Temi più discussi: La scelta degli ayatollah: Il nome di Khamenei continuerà a guidarci; Iran: il regime ha scelto il successore di Khamenei; Pioggia acida e sostanze tossiche: aria irrespirabile a Teheran.; La guerra e il corpo.

Teheran sotto shock dopo i raid: nube tossica avvolge la città, razionata la benzinaDopo i bombardamenti USA-Israele sui depositi petroliferi, Teheran è avvolta da una nube tossica. Cittadini bloccati in casa, carburante ... lavocedivenezia.it

Iran nel caos, raffineria di Teheran in fiamme: nube tossica avvolge la capitaleAttacco a raffineria nel nord-ovest di Teheran: vittime e danni gravi Nel nord-ovest di Teheran, una raffineria e un deposito di petrolio sono stati c ... assodigitale.it

Trovata l’intesa sul nuovo leader, potrebbe essere il figlio di Alì. Israele e Usa centrano cinque siti petroliferi, nube tossica su Teheran - facebook.com facebook