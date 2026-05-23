Per il fine settimana è prevista un’allerta protezione a causa di temperature elevate e un indice UV di livello 7. Le condizioni di forte irradiazione solare aumentano il rischio di scottature e danni alla pelle. Le fasce orarie più pericolose sono tra le 11 e le 16, quando il sole è più intenso. È consigliato limitare l’esposizione diretta e usare protezioni solari adeguate. La situazione richiede attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata.

? Punti chiave Come influenzerà l'indice UV 7 la tua pelle questo weekend?. Quali sono le fasce orarie più pericolose per stare all'aperto?. Perché la brezza non basterà a proteggerci dal calore africano?. Cosa dobbiamo fare per evitare danni agli occhi e alla pelle?.? In Breve Temperature massime tra 27 e 29 gradi con minime tra 13 e 16 gradi.. Previsioni Osmer indicano cielo sereno e venti di brezza fino a inizio settimana.. Indice UV a quota 7 richiede creme solari e protezione per pelle e occhi.. L'ondata di calore africano interesserà l'Europa da sabato 23 maggio 2026.. L’anticiclone di origine africana si estende su gran parte dell’Europa in questo sabato 23 maggio 2026, portando correnti secche e calde che interesseranno la regione fino alla prima parte della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo africano e UV a 7: allerta protezione per il weekend

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