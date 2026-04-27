Nord sole e rischio UV | allerta protezione per il meteo

Lunedì 27 aprile, nel Nord Italia, le temperature si aggirano tra 10 e 26 gradi, con un indice UV di livello 6 che indica un rischio moderato. Le correnti umide provenienti da ovest stanno causando instabilità nelle zone montane, con possibili piogge tra oggi e mercoledì. Le condizioni del tempo richiedono attenzione all’esposizione al sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

? Cosa sapere Nord Italia, lunedì 27 aprile: temperature tra 10 e 26 gradi con indice UV a 6.. Correnti umide da ovest porteranno instabilità nelle zone montane tra oggi e mercoledì.. Il cielo sereno di questo lunedì 27 aprile 2026 accoglie il Nord Italia con temperature tra i 10 e i 26 gradi, mentre l’indice UV raggiunge un valore di 6 che impone massima prudenza per la salute della pelle. Le prime ore della giornata mostrano una mattinata limpida, caratterizzata da una Bora moderata che soffia sulla fascia orientale del territorio. Tuttavia, le analisi meteorologiche indicano un mutamento nel corso delle prossime ore: tra oggi e mercoledì, infatti, correnti umide e più fresche provenienti da ovest interesseranno il Nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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