A gennaio, il difensore nato nella provincia di Monza è tornato a giocare con il Benevento, squadra con cui aveva già militato nel 2019 e 2020, segnando anche un gol in Serie A. La sua ripresa nel club campano segna un ritorno dopo un’esperienza di successo. Il calciatore ha condiviso un ricordo legato a una dichiarazione di un ex premier, che lo aveva indicato come possibile successore di un altro politico.

Tempo di lettura: 6 minuti Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Luca Caldirola, che a gennaio ha indossato di nuovo la maglia del Benevento dopo la positiva esperienza nel 2019 e 2020 con tanto di gol all’esordio in A a 29 anni. Come in “Benvenuti al Sud”, il difensore della Strega quasi dalla sera alla mattina ha fatto le valige dalla sua Brianza in direzione Sannio per riallacciare un filo interrotto cinque anni fa dopo la retrocessione in B. Silvio Berlusconi (ai tempi del Monza) e Oreste Vigorito sono i due presidenti con i quali c’è stato più feeling, forse due degli ultimi mecenati del calcio italiano che va verso sempre di più nella direzione di multinazionali e fondi ubicati chissà dove. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caldirola, un brianzolo al Sud: “Berlusconi e Vigorito simili, quando il Cavaliere lo indicò come possibile successore…”

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