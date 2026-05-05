Il Cavaliere e il Mondo Così Massimo D’Alema rimpiange Berlusconi

Massimo D’Alema ha dichiarato di non aver mai visitato prima questo palazzo e di aver avuto incontri privati molto rari con Berlusconi, che si svolgevano principalmente a casa del dottor Letta, spesso in presenza della signora Maddalena. Queste affermazioni sono state fatte durante un’intervista pubblica, in cui D’Alema ha anche espresso un sentimento di rimpianto nei confronti di Berlusconi.

“Non ho mai messo piede prima d’ora in questo palazzo. Incontri privati rarissimi con Berlusconi si svolgevano a casa del dottor Letta, anche per la rassicurante presenza della signora Maddalena”. Sceglie un aneddoto personale, Massimo D’Alema, per aprire il suo intervento nella sede dell’Associazione Stampa Estera, locata in quel Palazzo Grazioli che fu una delle residenze storiche della sua nemesi politica, Silvio Berlusconi. Intervento incentrato proprio su Berlusconi, e in particolare sulla sua politica estera, tema del libro scritto a quattro mani dagli ambasciatori Giovanni Castellaneta e Marco Carnelos, presentato assieme all’ex presidente del Consiglio e ministro degli Esteri tra le mura che per anni furono la residenza del suo principale antagonista politico.🔗 Leggi su Formiche.net

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