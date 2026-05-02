Conte il futuro è incerto | il Napoli pensa al possibile successore

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione, secondo quanto riportato da alcune fonti. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l’allenatore e il presidente della società, e si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane. La situazione rimane in bilico, mentre il club si prepara a eventuali cambiamenti tecnici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa.

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Secondo il “Corriere dello Sport”, il summit tra l’allenatore e De Laurentiis deciderà tutto. Le possibilità di una rottura esistono concretamente. Si tratta di due personalità forti e quando si incontrano, nulla è mai scontato. L’anno scorso tutti davano per certa la sua partenza, invece rimase. Questa volta il clima potrebbe essere diverso, ma le dinamiche rimangono imponderabili fino al faccia a faccia decisivo. Da Sarri a Mancini: i candidati concreti. Se Conte dovesse andare via, il Napoli ha già i nomi sul tavolo. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, Maurizio Sarri rappresenta il ritorno più affascinante.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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