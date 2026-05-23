Il ministro Calderoli ha annunciato che la riforma elettorale prevede uno sbarramento al 3%. Ha inoltre precisato che la discussione sull’autonomia continuerà parallelamente. La proposta di legge riguarda l’introduzione di una soglia più alta per l’ingresso in Parlamento, senza indicare tempi specifici per l’approvazione. La misura mira a ridurre il numero di partiti rappresentati, mantenendo comunque l’attenzione sulla questione dell’autonomia regionale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla tempistica o sui contenuti delle altre riforme collegate.

La riforma della legge elettorale? «Si fa. E credo che tra i due sbarramenti di cui si sta parlando, il 3% possa essere una cosa corretta». La riforma dell’autonomia? «Deve essere chiaro che se non c’è l’autonomia, non c’è altro». La legislatura? «La scadenza naturale è il 13 ottobre 2027. Io non starò in un Esecutivo che vuole sciogliersi prima». Salvini ha aperto all’ipotesi di voto anticipato? «Ne ho parlato con lui personalmente. Non solo non si deve parlare di aprile o maggio ma, visto che la legislatura si conclude il 13 ottobre, se si va a votare a dicembre, c’è la possibilità di fare non solo la Legge di bilancio di quest’anno, ma anche quella dell’anno prossimo». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Calderoli: «Riforma elettorale con soglia al 3%. Ma sia chiaro che si fa anche l’autonomia»

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Festival Economia, Calderoli: Autonomia Entro il 2027 ce la facciamo

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