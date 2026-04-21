Tennis | gli Internazionali di Roma 2026 anche in chiaro su TV8 con una partita al giorno in chiaro

A partire da mercoledì 6 maggio, tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Per la prima volta, una partita al giorno del torneo maschile su terra rossa sarà visibile anche in chiaro su TV8, ampliando così la copertura mediatica dell’evento. Questa novità riguarda esclusivamente le partite del torneo maschile e si svolgerà durante tutta la durata del torneo.

Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport e in streaming su NOW, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità. La qualità del racconto di Sky Sport sarà quindi disponibile anche sul canale free to air, dopo il successo di ascolti delle finali di Monte Carlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon.🔗 Leggi su Sportintv.eu

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