Caldaia condominiale | i distaccati devono pagare per millesimi di proprietà

I condomini con riscaldamento autonomo devono contribuire alle spese della caldaia condominiale in base ai millesimi di proprietà. La ripartizione non può essere decisa dall’assemblea, ma segue regole stabilite dalla legge. Chi ha il riscaldamento autonomo non è escluso dal pagamento, che si basa sulle quote di proprietà. La questione riguarda anche chi, pur avendo il riscaldamento indipendente, utilizza comunque i servizi comuni.

? Domande chiave Chi deve pagare la nuova caldaia se ha il riscaldamento autonomo?. Perché l'assemblea non può decidere autonomamente come ripartire queste spese?. Come si distingue tra spese di uso e spese di conservazione?. Quando una delibera condominiale sulla caldaia diventa nulla o annullabile?.? In Breve Sentenza 5159 del Tribunale di Roma definisce i criteri di riparto spese.. Articolo 1123 del Codice civile impone il pagamento secondo millesimi proprietà.. Articolo 1118 comma 4 obbliga i distaccati alla manutenzione straordinaria.. Termine trenta giorni per impugnare delibere con errori di calcolo matematico.. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 5159 pubblicata il 7 aprile 2026, ha stabilito che la sostituzione della caldaia condominiale deve essere ripartita esclusivamente in base ai millesimi di proprietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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