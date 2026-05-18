Il tribunale amministrativo ha stabilito che i ministeri devono versare un milione di euro alla provincia. La decisione arriva dopo un procedimento legale che ha visto la provincia sostenere di aver diritto a questa somma, mentre i ministeri avevano cercato di opporsi al pagamento degli interessi. La provincia ha presentato documenti e prove che hanno convinto il tribunale a respingere le obiezioni dei ministeri e a confermare il debito. La sentenza è definitiva e non soggetta a ricorso.

? Domande chiave Perché i ministeri hanno tentato di negare il pagamento degli interessi?. Come ha fatto la Provincia a far valere i propri diritti?. Quali sono le conseguenze per i fondi destinati ai territori?. Quando è iniziato ufficialmente il calcolo della somma dovuta?.? In Breve Interessi calcolati su capitale di 13.586.669,31 euro già saldato dall'Interno.. Interessi dovuti ammontano a 1.085.183,98 euro con decorrenza dall'8 ottobre 2010.. Ministeri condannati al pagamento di 2.500 euro più accessori per spese legali.. Accordo del 19 febbraio 2015 non considerato transazione valida dai giudici.. Il Tar Lazio ha confermato il decreto ingiuntivo che obbliga i ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze a versare oltre un milione di euro alla Provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo vince al Tar: i ministeri devono pagare 1 milione di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Frana e ristorante distrutto, risarcimento da 160 mila euro: il Tar impone al Comune di pagareSi chiude con un nuovo pronunciamento del Tar di Palermo la lunga vicenda giudiziaria, iniziata nel 2009 dopo una frana, che ha riguardato un...

Centra il “5” al gioco MillionDay e vince un milione di euroLa "Dea Bendata" ha scelto Castelfiorentino, individuandovi nei giorni scorsi uno dei due nuovi milionari premiati dal gioco "MillionDay".

Vince al Tar, Comune ko. Riccardo e la lunga lotta per il diritto all’autonomiaRiccardo e la sua famiglia hanno vinto la causa. Il Tar ha accolto le loro ragioni, senza eccezioni. Ma nel frattempo la quotidianità di questo 28enne con disabilità è rimasta ostaggio di veti e ... ilgiorno.it