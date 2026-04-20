Milano Cortina | buco di 310 milioni le Regioni devono pagare

La Fondazione Milano Cortina ha comunicato un deficit di circa 310 milioni di euro per l’esercizio 2026. La cifra rappresenta la differenza tra entrate e uscite previste, e richiede un intervento immediato da parte delle Regioni soci per raggiungere il pareggio di bilancio. La questione riguarda l’ammontare delle risorse necessarie per coprire il disavanzo e le responsabilità che spettano agli enti coinvolti.

La Fondazione Milano Cortina si trova davanti a un deficit di circa 310 milioni di euro per la chiusura dell’esercizio 2026, una cifra che impone ai soci regionali la necessità di intervenire per garantire il pareggio di bilancio. Il buco finanziario, emerso durante l’ultima riunione del consiglio d’amministrazione tenutasi il 9 aprile, è alimentato da un aumento dei costi di 230 milioni e da entrate inferiori alle attese per un valore di 80 milioni, sebbene i ricavi derivanti dal merchandising debbano ancora essere definiti con precisione. Il peso economico sulle amministrazioni locali. Il ricalcolo delle spese ha trasformato il budget originario, fissato nel 2019 a poco meno di 1,4 miliardi, in una stima aggiornata a 1,7 miliardi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Cortina: buco di 310 milioni, le Regioni devono pagare Notizie correlate Milano-Cortina, Malagò lascia un buco di trecento milioniGiovanni Malagò, l’uomo che la Serie A (Gravina e Marotta in testa ma De Laurentiis è stato il primo a fare il suo nome) ha indicato come proprio... Metrotranvia Milano-Seregno: buco di 120 milioni, opera a rischioIl Ministero delle Infrastrutture ha negato nuovi fondi per la metrotranvia Milano-Seregno, lasciando scoperto un buco di 120 milioni di euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Olimpiadi Milano Cortina, profondo rosso: deficit da 310 milioni di euro; L’eredità Malagò: 290 milioni di buco per Milano-Cortina. I veri conti delle Olimpiadi gestite dal candidato alla Presidenza Figc; Milano-Cortina, il conto sale: 310 milioni di deficit da coprire. Per il Veneto sono 26 milioni. La rassegna di lunedì 20 aprile ?VIDEO; Milano, Torino e Genova vorrebbero ospitare le Olimpiadi del 2036, o forse quelle del 2040. Per la Fondazione Milano Cortina previsto un rosso di 310 milioni: 5 milioni sarebbero a carico dell'Alto AdigeIl buco deriva da 230 milioni di maggiori costi e 80 milioni di minori introiti, anche se gli incassi devono ancora essere quantificati per la parte relativa alle vendite da merchandising. Più salat ... altoadige.it Milano-Cortina, il conto sale: 310 milioni di deficit da coprire. Per il Veneto sono 26 milioni. La rassegna di lunedì 20 aprile VIDEOLa Fondazione Milano-Cortina registra un deficit stimato di circa 310 milioni di euro, dovuto all’aumento dei costi (saliti a 1,7 miliardi) e a ricavi inferiori alle attese. Il buco dovrà essere coper ... amicodelpopolo.it Per Fondazione Milano-Cortina, l’ente che ha organizzato, promosso e comunicato tutti gli eventi legati alle ultime Olimpiadi invernali, il deficit tra le due voci ammonta all’incirca a 310 milioni di euro - facebook.com facebook Il Fatto Quotidiano: buco da 290 milioni di euro per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 x.com