L’ex nazionale francese critica Mason Greenwood | Dovrebbe essere condannato e bruciato sul rogo

L’ex calciatore francese Christophe Dugarry ha espresso dure critiche nei confronti di Mason Greenwood, commentando una recente partita in cui il giocatore ha avuto una prestazione negativa. Dugarry ha dichiarato che Greenwood meriterebbe di essere “bruciato sul rogo” dopo il risultato di 3-0 in favore di Nantes. La frase è stata pubblicata sul sito 101greatgoals e ha suscitato molte reazioni.

2026-05-05 11:38:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’ex attaccante del Marsiglia Christophe Dugarry afferma che Mason Greenwood dovrebbe essere “bruciato sul rogo” dopo una pessima prestazione nella sconfitta per 3-0 a Nantes sabato. Greenwood è stato richiamato nell’undici titolare dopo essere stato lasciato in panchina per la partita contro il Nizza la settimana prima, ma non è riuscito a cogliere l’occasione quando la deludente stagione del Marsiglia ha toccato un nuovo minimo. La sconfitta ha lasciato l’OM al settimo posto nella classifica della Ligue 1 e ha difficoltà a qualificarsi per le competizioni europee della prossima stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’ex nazionale francese critica Mason Greenwood: “Dovrebbe essere condannato e bruciato sul rogo” Notizie correlate Leggi anche: Prandelli sicuro: «Non penso a una nuova Calciopoli». Poi fa il nome di chi dovrebbe essere il nuovo ct della Nazionale Napoli, Orsi critica la gestione dei portieri: “Meret dovrebbe andare via”Il tema portieri, spesso sottovalutato nelle analisi generali, può diventare decisivo quando si parla di equilibrio e ambizioni di una squadra. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Jacques Cardouze: Difficoltà del Marsiglia legate a questioni interne. Greenwood vergognoso, va messo al rogo, Dugarry non si tiene e insulta la stella del MarsigliaL'ex attaccante, campione del Mondo con la Francia, attacca la stella inglese: Non rispetta la maglia che indossa ... corrieredellosport.it Juve su Greenwood ma il Marsiglia spara alto: richiesta vicina agli 80 milioni di euroIl nome di Mason Greenwood torna a infiammare il mercato europeo e questa volta anche la Juventus osserva con grande attenzione. Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, l’attac ... it.blastingnews.com