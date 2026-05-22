Roma Gasp vuole Greenwood ma serve la Champions In Serie A arriva il nuovo Yildiz?
In questa settimana di mercato, si parla di una possibile operazione che coinvolgerebbe il club giallorosso e l’attaccante in uscita dal Marsiglia. Il tecnico della Roma avrebbe manifestato interesse per Mason Greenwood, che potrebbe lasciare la squadra francese al termine della stagione. La società sta anche valutando le strategie da adottare per qualificarsi in Champions League. Intanto, in Serie A si fa strada la voce di un nuovo talento, paragonato a Yildiz, che potrebbe essere un rinforzo per il prossimo campionato.
Nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale con le principali news di mercato. Per la Roma del futuro Gasperini vuole Mason Greenwood, che probabilmente lascerà il Marsiglia in estate. Condizione fondamentale per il suo arrivo nella Capitale sarà la qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League. Intanto in Italia potrebbe arrivare un grande (e promettente) amico di Yildiz, mentre l’ex Milan Liberali inizia ad attirare le attenzioni di alcune squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Gasp cerca la scossa, vietato sbagliare: per la Champions serve una Roma d'attacco
Capello sulla corsa Champions: «Milan in difficoltà, la Roma ha trovato il suo 9. Juve? Serve Yildiz»Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo...
Greenwood è la richiesta di Gasperini per l'estate! Secondo la Gazzetta dello Sport, l'inglese sarebbe un altro colpo alla Malen per trovare la potenza offensiva che alla Roma è mancata per gran parte della stagione. Il prezzo è elevatissimo: 50 milioni facebook
Gasperini vuole Greenwood: ecco la prima richiesta alla RomaAl via le riunioni tra Gasperini e Ryan Friedkin per programmare il futuro della Roma. Si è già parlato di mercato in vista della prossima stagione, così da provare ad anticipare la concorrenza sui va ... lalaziosiamonoi.it
Roma, Gasp chiede i gol di Greenwood ai Friedkin. E sogna una coppia da sogno con MalenL’inglese sta giocando un ottimo campionato dal punto di vista personale (16 gol in 31 partite di Ligue 1) ma ha rotto con gran parte dello spogliatoio a Marsiglia e potrebbe fare le valigie in ... gazzetta.it