Roma Gasp vuole Greenwood ma serve la Champions In Serie A arriva il nuovo Yildiz?

In questa settimana di mercato, si parla di una possibile operazione che coinvolgerebbe il club giallorosso e l’attaccante in uscita dal Marsiglia. Il tecnico della Roma avrebbe manifestato interesse per Mason Greenwood, che potrebbe lasciare la squadra francese al termine della stagione. La società sta anche valutando le strategie da adottare per qualificarsi in Champions League. Intanto, in Serie A si fa strada la voce di un nuovo talento, paragonato a Yildiz, che potrebbe essere un rinforzo per il prossimo campionato.

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