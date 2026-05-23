Calciomercato Roma | Scamacca torna nel mirino decisivo il fattore Champions

La Roma ha ripreso i contatti con Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, con l’obiettivo di portarlo in squadra. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento, considerando anche il via libera del tecnico dell’Atalanta, legato al giocatore da un rapporto personale. La decisione potrebbe essere influenzata dalla partecipazione della squadra alla Champions League. Questa sarebbe la terza volta che il club tenta di acquisire Scamacca.

Gianluca Scamacca e la Roma, la terza volta può essere quella buona. Il club giallorosso stringe i contatti per il centravanti dell’Atalanta, forte del via libera del tecnico Gian Piero Gasperini, legato al giocatore da un profondo rapporto personale. Secondo quanto appreso da indiscrezioni di mercato riportate dal Corriere dello Sport, l’operazione è legata a doppio filo alla qualificazione della Roma nella massima competizione europea. Il contatto a Roma e il legame con Gasperini. I nodi dell’operazione si intrecciano con un retroscena che risale a un anno fa. L’ex tecnico dell’Atalanta era a Roma per il matrimonio dell’attaccante. In quel contesto sono andati in scena i primi colloqui esplorativi tra l’allenatore, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato RomaIncredibile! Accordo Trovato! Massara lo Porta a Trigoria!

Sullo stesso argomento

Calciomercato Milan: assalto a Scamacca per la ChampionsIl Milan ha messo nel mirino Gianluca Scamacca come rinforzo prioritario per l’attacco in vista della prossima stagione, avviando le grandi manovre...

Calciomercato Juventus, Núñez torna nel mirino: blitz alla ContinassaLa Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo, e continua a monitorare vari profili in vista del prossimo...

Calciomercato Roma, torna di moda l'idea Scamacca: piace a Gasperini e rientra nei parametri marione.net/not.php?Not=49… x.com

Calciomercato Roma, torna di moda l'idea Scamacca: piace a Gasperini e rientra nei parametriCalciomercato Roma, torna di moda l'idea Scamacca: piace a Gasperini e rientra nei parametri - A.S. Roma - Il calciomercato estivo della Roma avrà come focus principale l' attacco . E per il repa... - ... marione.net

Roma, torna di moda Scamacca: l'Atalanta lo valuta 25 milioniIl calciomercato inizia a scaldarsi a Trigoria e la Roma vuole essere assoluta protagonista della sessione estiva per regalare a Gasperini una rosa competitiva e. calciomercato.com