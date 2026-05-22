Calciomercato Milan | assalto a Scamacca per la Champions

Il Milan sta cercando un attaccante per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione e ha puntato Gianluca Scamacca. La trattativa è in fase avanzata e il club sta lavorando per portare il giocatore in rosa, con l’obiettivo di migliorare la fase offensiva. La scelta di Scamacca deriva dalla necessità di trovare un centravanti che possa garantire un apporto di gol costante, elemento che finora è mancato nelle ultime stagioni. La decisione finale dipende dagli sviluppi delle trattative con il giocatore e il suo attuale club.

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Il Milan ha messo nel mirino Gianluca Scamacca come rinforzo prioritario per l’attacco in vista della prossima stagione, avviando le grandi manovre per garantire a Milano quel centravanti da gol sicuri mancato nelle ultime gestioni. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’attuale punta dell’ Atalanta è considerata il profilo ideale per guidare il reparto avanzato del futuro, sebbene l’intera operazione rimanga strettamente subordinata alla matematica qualificazione in Champions League dei rossoneri. L’affare si preannuncia come uno dei tormentoni dell’estate, poiché sul calciatore romano si registra anche il forte interesse della Roma, pronta a dare battaglia in un vero e proprio duello di mercato. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Calciomercato Milan: assalto a Scamacca per la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Milan e le sfide per la Champions League il futuro di Scamacca Sullo stesso argomento Roma, assalto a Scamacca: regalo a Gasperini per la ChampionsLa Roma pianifica il grande colpo per il reparto avanzato e punta con decisione su Gianluca Scamacca come regalo per l’ormai imminente ritorno... Calciomercato Milan, idea Kim per la difesa: svelata la strategia per l’assalto in estate al Bayern MonacoMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare... #Milan in Champions e Juventus fuori? Provare l'assalto a Vlahovi?: ecco come e perché #Vlahovic #SempreMilan #calciomercato x.com Calciomercato Milan, Leao via: 3 club sul portogheseRafa Leao lascia il Milan? Il portoghese è pronto a dire addio ai rossoneri in estate dopo una stagione deludente. Ma dove finirà? L'avventura di Rafa Leao al Milan sembra arrivata ai titoli di coda. fantacalcio.it Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Serie A? Cosa indicano le quote dei bookmakerScopri le ultime notizie sul calciomercato del Milan e il possibile colpo da un club di Serie A. Analisi delle quote dei bookmaker su questa ipotesi di trattativa. calciomercato.com