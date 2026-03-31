Calciomercato Juventus Núñez torna nel mirino | blitz alla Continassa

La Juventus sta valutando diversi profili di attaccanti in vista del calciomercato estivo. Tra le possibilità, si registra un interesse particolare nei confronti di un giocatore che ha già avuto esperienza nel club. Un blitz è stato effettuato alla Continassa, sede della squadra, per approfondire le valutazioni su alcuni candidati. La società segue con attenzione le trattative in corso per rinforzare il reparto offensivo.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo, e continua a monitorare vari profili in vista del prossimo mercato estivo. Il nome in cima alla lista dei dirigenti bianconeri resta quello di Randal Kolo Muani, ma il francese non è l’unica opzione. Obiettivo attacco: si riapre la pista Darwin Núñez. In casa Juve torna vivo il nome di Darwin Núñez, già nel mirino bianconero la scorsa estate. La Juventus aveva tentato di portare l’uruguaiano a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma l’affare non si concretizzò a causa dell’intervento decisivo dell’ Al-Hilal: il club saudita acquistò l’attaccante dal Liverpool FC per circa 53 milioni di euro, garantendogli un ingaggio da circa 23 milioni all’anno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Núñez torna nel mirino: blitz alla Continassa Articoli correlati Darwin Nunez alla Juventus? L’agente avvistato alla Continassa: il possibile scenarioDarwin Nunez alla Juventus? L’agente avvistato alla Continassa: il possibile scenario Rudiger alla Juventus solo senza Bremer: può esserne il... Juventus: vertice di calciomercato alla ContinassaNella giornata di venerdì 10 gennaio 2026, la Juventus ha ospitato un importante vertice di calciomercato alla Continassa, con la partecipazione del... Calciomercato Juventus, da Guido Rodriguez al ritorno di Chiesa e una cessione di Jonathan David Altri aggiornamenti su Calciomercato Juventus Temi più discussi: Juve, occhi su Ugarte: l'uruguaiano allo Stadium con la nazionale. E Ottolini osserva; Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è…; Juventus, si complica Vlahovic: nuovo bomber per Spalletti; Italia, a Zenica giochiamo tutti con te. Tuttosport in apertura: Una spinta fenomenale. Juventus, David porta il ‘nuovo’ Yildiz: si chiude a luglioIl futuro di David sembra essere sempre più lontano dai colori bianconeri e la Juve ragiona su uno scambio. I dettagli ... calciomercatonews.com Calciomercato Juventus, Kessie-Theo Hernandez, lo scambio David-Sørloth, il ritorno di Chiesa e… – I rumorFrank Kessie, attualmente in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, non sarebbe più convinto di proseguire in Arabia Saudita con l’Al Ahli e valuterebbe il ritorno in Europa se riuscisse. La Juventus ... affaritaliani.it