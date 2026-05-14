Calciomercato Inter LIVE | Marotta si esprime sul tema cessioni Frattesi verso la Juventus?

In questa sessione di calciomercato, vengono aggiornate le ultime notizie riguardanti l'Inter, con particolare attenzione alle trattative in corso e ai possibili movimenti di mercato. Tra le questioni principali ci sono le dichiarazioni del dirigente sulla possibilità di cessioni e le voci che coinvolgono alcuni giocatori, tra cui un centrocampista che potrebbe trasferirsi alla Juventus. La redazione segue in tempo reale gli incontri e gli accordi ufficiali, offrendo un quadro completo delle trattative in atto.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Marotta si esprime sul tema cessioni, Frattesi verso la Juventus? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! MAROTTA VUOLE LOOKMAN E RINGIOVANIRE LA DIFESA !!! Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: Frattesi verso l’addio, novità sul futuro di Dioufdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter News | Marotta punta sui giovani, Isaque Silva e Zekri i nomi (14 maggio 2026)Il calciomercato Inter punta su talenti giovani come Isaque Silva e Moncef Zekri per continuare il dominio in Italia ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it