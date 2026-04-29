Calciomercato Milan capitolo cessioni | ci sono quattro giocatori da piazzare altrove
Durante la sessione estiva di calciomercato, il focus del Milan si concentra sul trasferimento di quattro giocatori. Yunus Musah, insieme ad altri componenti della rosa, rientrerà al club dopo aver completato il prestito in altre squadre. Le operazioni di cessione sono in corso, con alcuni calciatori destinati a trovare nuove sistemazioni, mentre altri rientreranno per il proseguimento della stagione.
Nella prossima sessione estiva di calciomercato, che aprirà i battenti il 29 giugno, quindi esattamente tra due mesi, il Milan non opererà soltanto in entrata (previsti numerosi innesti), ma anche in uscita. Non ci saranno soltanto cessioni di giocatori attualmente in organico ritenuti non più funzionali al progetto, come potrebbero per esempio essere Youssouf Fofana eo Ruben Loftus-Cheek, Pervis Estupiñán, Santiago Giménez e Christopher Nkunku. Ma anche quelle dei calciatori che torneranno a Milanello per fine prestito per poi ripartire verso altri lidi. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per esempio, tornerà in rossonero Yunus Musah.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO
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