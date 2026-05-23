Stankovic ha deciso di rimanere all’Inter, rifiutando le offerte di Brentford e Newcastle. Nonostante l’interesse di club inglesi, il centrocampista ha manifestato la volontà di continuare con la squadra italiana. La sua volontà di restare è stata confermata da fonti vicine al giocatore, che hanno riferito la sua intenzione di proseguire la carriera in nerazzurro. La trattativa tra le parti non ha portato a modifiche rispetto alla situazione precedente.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, nuove conferme sul futuro di Stankovic. Il centrocampista vuole restare in nerazzurro, nonostante l’interesse della Premier. Aleksander Stankovic, centrocampista classe 2005 e figlio d’arte, ha deciso di non cedere alle sirene di mercato provenienti dall’estero. Dopo la grande stagione vissuta con il Club Brugge, dove ha collezionato 54 presenze e segnato 9 gol, il giovane talento punta a consolidarsi all’ Inter e a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di Cristian Chivu, come riportato da Gianluca Di Marzio. Rifiutati Brentford e Newcastle. Nonostante l’interesse dalla Premier League, con club come Brentford e Newcastle pronti a sostituire Sandro Tonali con Stankovic, il giocatore non sembra intenzionato a valutare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, nuove conferme: Stankovic vuole restare in nerazzurro! Rifiutato l’interesse di Brentford e Newcastle

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