L’agente di Pio Esposito ha dichiarato che il giocatore desidera rimanere all’Inter per i prossimi dieci anni, respingendo l’interesse dell’Arsenal. Giuffredi ha comunicato questa volontà del calciatore durante un colloquio riguardante il mercato. Non ci sono state altre notizie ufficiali o dettagli aggiuntivi riguardo a possibili trattative o approfondimenti sul futuro del giovane difensore.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di Giuffredi

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