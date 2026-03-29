Calciomercato Inter piovono conferme su Sommer | può restare in nerazzurro con un altro ruolo Ultime

Sul calciomercato dell'Inter arrivano conferme sulla possibile permanenza di Sommer come secondo portiere nella prossima stagione. La società sta valutando questa opzione, che non prevede un trasferimento imminente. Le trattative tra le parti continuano, ma ancora non ci sono annunci ufficiali in merito. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a breve.

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