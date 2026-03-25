Calciomercato Milan Pedullà spiega | Ecco quali sono le richieste contrattuali di Goretzka

Nella sua analisi sul calciomercato, Alfredo Pedullà ha illustrato le richieste contrattuali avanzate dal centrocampista Goretzka. Ha spiegato le condizioni principali dell’accordo proposto, concentrandosi sui dettagli relativi alle clausole e alle cifre richieste dal giocatore. La discussione si è focalizzata sulle trattative in corso e sulle eventuali implicazioni per il club interessato.

Ormai da diversi mesi il nome di Leon Goretzka scalda gli animi dei tifosi rossoneri. Il centrocampista lascerà il Bayern Monaco a parametro zero dopo questa stagione e mezza Europa vuole il tedesco. Tra queste rientra anche il Milan, che ha già mostrato interesse nei suoi confronti per migliorare il proprio reparto in mezzo al campo. Importante ricordare che il Diavolo non è l'unica formazione italiana a voler firmare a zero l'ex Schalke-04. In Serie A, anche Napoli e Juventus sarebbero sul calciatore che lascerà la Baviera. A proposito, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà si è espresso sul proprio canale YouTube riguardo le richieste economiche che il calciatore potrebbe avanzare a livello contrattuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pedullà spiega: “Ecco quali sono le richieste contrattuali di Goretzka” Articoli correlati Calciomercato Milan, Goretzka nel mirino di Tare: ecco le richieste del centrocampistaCome sottolineato più volte da Massimiliano Allegri durante l'anno, il Milan ha bisogno di diversi rinforzi di alto livello in vista della prossima... Leggi anche: Calciomercato, il Milan si è mosso per Goretzka: contatti con la sua agenzia. Le richieste Una raccolta di contenuti su Calciomercato Milan Criscitiello: Il Milan può prendere Hojlund dal Napoli?. La sentenza di PedullàIl Milan, dopo la sorprendente sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, deve probabilmente dire addio al sogno scudetto. I rossoneri sono piombati a meno otto dall'Inter capolista e devono anzi guadar ... msn.com Kean al Milan, Pedullà chiarissimo: Vi posso garantire che… | CalciomercatoTra le ultime grandi suggestioni di calciomercato per l'attacco del Milan è spuntato anche il nome di Moise Kean, vecchio pupillo di mister Allegri che lo conosce e lo avrebbe indicato alla dirigenza ... msn.com