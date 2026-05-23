Leon Goretzka è vicino a firmare con il Milan a parametro zero. La trattativa è in fase avanzata e il giocatore tedesco potrebbe passare in rossonero a breve. Nel frattempo, l’allenatore della squadra ha avanzato una richiesta specifica per rinforzare l’attacco. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o sulla durata dell’accordo. La notizia circola tra le fonti vicine al club e gli addetti ai lavori.

Siamo sempre più vicini alla prossima sessione di calciomercato e il Milan si appresta a vivere mesi molto caldi, specialmente se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. In questo caso, i rossoneri avrebbero ulteriori 60 milioni di euro di premi UEFA grazie ai quali operare. Il blasone della competizione potrebbe poi attirare giocatori molto importanti per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri (che dovrebbe restare con la qualificazione in tasca). Come sottolinea il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb', Gerry Cardinale è pronto a blindare Massimiliano Allegri con ulteriore forza in vista della prossima stagione, pronto a supportarlo nel calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Goretzka colpo a un passo per il Milan. La richiesta di Allegri per l’attacco

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