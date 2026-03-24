Durante la sosta delle Nazionali, il Milan si sta concentrando sul calciomercato, in particolare sull'acquisto di Goretzka. Tare ha intensificato i contatti con il giocatore, mentre l'allenatore della squadra desidera inserirlo come nuovo punto di riferimento a centrocampo. Il club sta valutando le opzioni per rafforzare il reparto, in vista delle prossime stagioni.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, sprint per Goretzka: Tare intensifica i contatti mentre Allegri attende il colpo

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