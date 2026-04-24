Il calciomercato del Milan si concentra sulla ricerca di un centrocampista e il tecnico ha espresso il suo interesse per Goretzka. La dirigenza rossonera ha avuto diversi incontri per discutere delle possibili mosse di mercato. Allegri ha indicato il centrocampista tedesco come obiettivo prioritario, alimentando le voci di un possibile trasferimento. La trattativa tra le parti è in corso, mentre i dialoghi continuano tra club e allenatore.

Continuano gli incontri tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri: insieme, finiti, si sta iniziando a programmare quello che sarà il calciomercato estivo. Nella giornata di mercoledì, giorno in cui i ragazzi di Allegri riposano dagli allenamenti, tecnico e dirigenza ne hanno approfittato per cercare di capire meglio le necessità della squadra. Come sappiamo, Allegri vuole una squadra competitiva per la Champions League, proprio per questo l'arrivo di Leon Goretzka sarebbe perfetto. Perchè? Il centrocampista tedesco, classe '95, rappresenterebbe il giusto innesto di esperienza, ottimo per far crescere i vari giovani al suo fianco, anche se lo stipendio potrebbe essere molto oneroso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Allegri è sicuro: Goretzka il sogno per la mediana

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