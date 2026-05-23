calcio seconda categoria il valzer delle panchine cogliate saluta biemmi

Nel calcio di seconda categoria, Cogliate ha annunciato l’addio dell’allenatore Biemmi. Nel frattempo, un altro tecnico, che recentemente ha scritto una pagina importante nella storia del calcio brianzolo, ha trovato una nuova posizione a Milano.

Per un allenatore che se ne va, un altro, che ha recentemente scritto una pagina di storia per il calcio brianzolo, trova sistemazione a Milano. Siamo in Seconda Categoria e la Cogliatese ha ufficializzato la decisione di non proseguire, dopo tre anni, il rapporto di collaborazione professionale con l’allenatore Giovanni Biemmi. "Sotto la sua direzione il gruppo ha sempre centrato gli obiettivi prefissati, dimostrando sul campo il valore di una programmazione seria e condivisa". In questa stagione la Cogliatese è arrivata al decimo posto salvandosi senza passare dai playout. Dopo le inattese dimissioni dalla guida tecnica della Triuggese e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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