In serie B, si registra il decimo e undicesimo cambio di panchina della stagione, con nuove guide tecniche rispettivamente a Empoli e alla Sampdoria. In totale sono otto le squadre coinvolte in questa serie di avvicendamenti, che hanno portato a undici cambiamenti complessivi nel corso del campionato. La situazione evidenzia un andamento intenso e continuo nelle rotazioni degli allenatori in questa categoria.

Decimo e undicesimo cambio di panchina in serie B, nuove conduzioni tecniche a Empoli e alla Sampdoria, undici quindi in totale gli avvicendamenti stagionali che riguardano otto club. Sia ad Empoli che a Genova sono al terzo allenatore nel campionato in corso, in Toscana infatti il 16 ottobre scorso a Guido Pagliuca era subentrato Alessio Dionisi, che ieri ha lasciato a Fabio Caserta il compito di risollevare gli azzurri dai 31 punti in classifica a +1 dalla zona playout occupata da Sampdoria e Reggiana. La scelta è caduta sull’ex centrocampista del Cesena in serie A che il 26 novembre scorso era stato sollevato dall’incarico a Bari. A Genova addio alla coppia Gregucci-Foti che dopo otto giornate aveva preso il posto di Massimo Donati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il valzer delle panchine. Empoli e Samp cambiano ancora

Articoli correlati

De Zerbi e il valzer delle panchine. Via dal Marsiglia, ecco il TottenhamUna mattina ti svegli e scopri che è partito un valzer di allenatori la cui portata è tutta da decifrare, ma l’impressione è che le onde generate...

Leggi anche: Ciclone Frosinone sulla Samp, il Catanzaro ribalta l'Empoli. Mantova, scatto salvezza

Contenuti e approfondimenti su Il valzer delle panchine Empoli e Samp...

Temi più discussi: SERIE B | Valzer delle panchine: a Empoli arriva Caserta. Alla Samp esonerati Foti-Gregucci; Valzer delle panchine in Serie A: Roberto Mancini e il grande ritorno?; Ex Cagliari, Semplici verso una nuova avventura? Le ultime novità; Ex Sampdoria, nuova avventura sullo sfondo per Semplici? Le ultime novità.

Ex Cagliari, Semplici verso una nuova avventura? Le ultime novitàLeonardo Semplici, ex tecnico del Cagliari, intraprenderà una nuova esperienza? Traballa una panchina in Serie BKT: le ultime Il valzer delle panchine potrebbe presto coinvolgere anche l’Empoli. Nelle ... cagliarinews24.com

Valzer panchine Serie A: Gasperini, Allegri, Inzaghi e gli altriIl campionato è appena finito e dopo gli ultimi esiti per quanto riguarda retrocessioni e zona d’Europa, è partito il canonico valzer delle panchine. Come ogni anno, risultati, ambizioni e opportunità ... 105.net

Empoli FC - facebook.com facebook

L’ #Empoli aspetta la risoluzione di Fabio #Caserta col #Bari. Pronto un contratto fino al 2027: intesa di massima già raggiunta. Gabriele #Cioffi resta il Piano B ma defilato. Domani la nomina del nuovo allenatore. #calciomercato x.com