Calcio fermano | sogni infranti e colpi di coda tra le categorie

Il Montegiorgio ha subito una sconfitta casalinga che mette in dubbio la sua posizione in classifica. La partita tra Lapedonese e Real Elpidiense si giocherà con un solo risultato, poiché si tratta di uno spareggio decisivo per la promozione o la permanenza nella categoria. Le due squadre si contenderanno un passaggio importante, in un incontro che potrebbe cambiare le sorti di entrambe.

? Domande chiave Come farà il Montegiorgio a reagire dopo il crollo in casa?. Chi vincerà lo spareggio unico tra Lapedonese e Real Elpidiense?. Perché il Montottone è scivolato nella retrocessione dopo la promozione?. Quali squadre affronteranno la sfida finale per il primato in Seconda Categoria?.? In Breve Piane di Montegiorgio e Ponzano Giberto disputeranno la finale playoff in Seconda Categoria.. Lapedonese e Real Elpidiense affronteranno uno spareggio unico per la promozione in Terza Categoria.. Salvano ha causato la retrocessione della Grottazzolina vincendo in trasferta.. Montottone retrocede in Seconda Categoria dopo la sconfitta casalinga contro il Campiglione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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