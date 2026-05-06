A Trento si è conclusa la partita tra Modena e la squadra di casa, terminata con un punteggio di 3-1 a favore degli emiliani. Durante l'incontro, uno dei giocatori chiave ha subito un infortunio che potrebbe influenzare le scelte tecniche nelle prossime gare. Tra i protagonisti che hanno determinato l'esito ci sono alcuni atleti che hanno segnato e contribuito alla vittoria.

? Cosa scoprirai Come influirà l'infortunio di Bristot sulle prossime scelte tecniche?. Chi sono i giocatori chiave che hanno condizionato il risultato?. Perché la gestione dell'infermeria ha compromesso le ambizioni europee?. Quali sono le conseguenze di questa sconfitta sul futuro del club?.? In Breve Bristot si infortuna al ginocchio destro durante il terzo set del match.. Assenze di Michieletto, Faure e Ramon hanno penalizzato la continuità fisica trentina.. Trento vince il secondo set per 25-23 prima del crollo finale.. Modena chiude il quarto set con un netto punteggio di 25-15.. La sconfitta dell’Itas Trentino per 3-1 contro la Valsa Group Modena nella seconda gara del playoff per il quinto posto chiude definitivamente le ambizioni europee dei gialloblù per la prossima stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, addio all’Europa: Modena vince 3-1 tra infortuni e sogni infranti

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