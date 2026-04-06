Rovine e sogni infranti | viaggio tra 28 luoghi dimenticati

Una serie di 28 fotografie mostra luoghi abbandonati in diverse parti del mondo, evidenziando edifici e spazi ormai in rovina. Questi siti, molti dei quali sono stati lasciati a sé stessi per anni, raccontano storie di passato e di abbandono. Le immagini catturano dettagli di strutture svuotate e in stato di degrado, offrendo uno sguardo diretto su ambienti ormai dimenticati.

L’estetica del decadimento cattura l’attenzione globale attraverso una raccolta di 28 immagini che documentano siti dismessi in tutto il mondo. Dai complessi industriali locali ai nuclei di Chornobyl, il fascino risiede nell’interazione tra tempo e rovina. Questi luoghi, definiti da un’atmosfera spettrale o eterea, mostrano manufatti umani rimasti intatti per anni. La bellezza emerge dove la manutenzione è cessata, trasformando spazi funzionali in testimonianze silenziose di un passato interrotto. Mappe del declino tra Europa e Asia. In Italia emergono diverse tappe di questo viaggio visivo. Spicca il castello di Sammezzano in Toscana, un capolavoro di architettura orientale, insieme a un teatro in rovina e una villa abbandonata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovine e sogni infranti: viaggio tra 28 luoghi dimenticati Avellino-Pescara, l’ultima trincea tra sogni infranti e spettri del fallimentoSi affrontano le peggiori difese della categoria, con un passivo complessivo che tocca quota 88 reti subite. Carmen Consoli a Tharros: 28 luglio, concerto unico tra le rovineIl 28 luglio, l’area archeologica di Tharros ospiterà Carmen Consoli in un evento unico per la Sardegna. Diese Entdeckung in Afrika ließ Wissenschaftler erstarren!