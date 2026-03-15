Calcio a 5 Serie C1 Il Città di Massa ferma la seconda della classe sfiorando il successo

Nel campionato di calcio a 5 Serie C1, il Città di Massa ha affrontato la seconda in classifica, Five to Five. La squadra locale ha concluso la partita con un pareggio di 6-6, sfiorando così la vittoria contro gli avversari. La formazione del Città di Massa era composta da Velardi, Salvatori, Sartini, Russo, Sergio, Ottaviano, Grossi, Gentile, Bedini, Puglione ed Elias.