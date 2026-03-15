Calcio a 5 Serie C1 Il Città di Massa ferma la seconda della classe sfiorando il successo
Nel campionato di calcio a 5 Serie C1, il Città di Massa ha affrontato la seconda in classifica, Five to Five. La squadra locale ha concluso la partita con un pareggio di 6-6, sfiorando così la vittoria contro gli avversari. La formazione del Città di Massa era composta da Velardi, Salvatori, Sartini, Russo, Sergio, Ottaviano, Grossi, Gentile, Bedini, Puglione ed Elias.
CITTA’ DI MASSA 6 FIVE TO FIVE 6 CITTA’ DI MASSA: Velardi, Salvatori, Sartini, Russo, Sergio, Ottaviano, Grossi, Gentile, Bedini, Puglione, Elias. All. Tenerani. FIVE TO FIVE ASCIANO: Magnozzi, Casarosa, Polloni, Laghcha, Minneci, Falconetti, Vaccaro, Nafafa, Pace, Mazzotta, Di Ciolo. All. Ciampi. Arbitri: Bastogi di Livorno e Oragani di Firenze. Marcatori: Laghcha 2 (F), Mazzotta 2 (F), Pace (F), Di Ciolo (F), Sergio 2 (M), Bedini (M), Verduci (M), Puglione (M), Elias (M). MASSA – Il Città di Massa è riuscito a fermare sul pari la squadra pisana seconda in classifica nella 23ª giornata del campionato di serie C1 ma rimane un pizzico di rammarico perché la squadra apuana è stata sempre avanti nel punteggio e si è fatta riprendere per l’ultima volta a solo a 1’20“ dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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