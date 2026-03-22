Calcio a 5 In serie C1 Il Città di Massa corsaro in casa della Virtus Poggibonsi A segno Elias e Bedini doppiette per Sergio e Verduci

Nel campionato di calcio a 5 di serie C1, il Città di Massa ha ottenuto una vittoria per 6-3 contro la Virtus Poggibonsi. Elias e Bedini hanno segnato una rete ciascuno, mentre Sergio e Verduci sono andati a segno due volte. La formazione della Virtus Poggibonsi comprende giocatori come Panico, Nishikawa, Secola e altri.

Virtus Poggibonsi 3 Città di Massa 6 VIRTUS POGGIBONSI: Panico, Nishikawa, Secola, Helg, Diaferia, Coronato, Giglioli, Camarca, Bartolotta, Abbate, Dylan Aquiles. All. LandozziFantozzi. CITTA’ DI MASSA: Velardi, Salvatori, Sartini, Russo, Verduci, Sergio, Bedini, Puglione, Elias, Colesnicov. All. Tenerani. Arbitri: Mocciaro di Prato e Tedeschi di Carrara. Marcatori: Dylan Aquiles 2 (P), Giglioli (P), Sergio 2 (M), Bedini (M), Verduci 2 (M), Elias (M). POGGIBONSI – Bella impresa del Città di Massa che nella 24ª giornata del campionato di Serie C1 è andato a espugnare il campo della quarta in classifica. I massesi si sono ritrovati sotto di 2 gol dopo pochi minuti di gioco ma hanno avuto la forza di ribaltare il risultato già nel primo tempo, concluso col vantaggio di 3 a 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio a 5, In serie C1. Il Città di Massa corsaro in casa della Virtus Poggibonsi. A segno Elias e Bedini, doppiette per Sergio e Verduci Articoli correlati Leggi anche: Calcio a 5 In Serie C1 arriva un nuovo spagnolo. Il Città fa shopping. Preso l’"universale». Ghazi Elias Essaghir Calcio a 5 Serie C1. Il Città di Massa ferma la seconda della classe sfiorando il successoCITTA’ DI MASSA 6 FIVE TO FIVE 6 CITTA’ DI MASSA: Velardi, Salvatori, Sartini, Russo, Sergio, Ottaviano, Grossi, Gentile, Bedini, Puglione, Elias. Altri aggiornamenti su Calcio a 5 In serie C1 Il Città di... Temi più discussi: Scheda giocatore Foglia Adriano; La Vigor chiede strada alla Midland: c'è un secondo posto da ipotecare. Cripezzi: Test non agevole; Urbino diventa capitale del Calcio a 5; Massese. Classifica non bella. Ora saranno 5 finali. Calcio a 5 In Serie C1. Il Città di Massa resta fermo al palo e saluta la CoppaCITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Barotti, Vita, Verduci, Jony, Grossi, Gentile, Borghini, Borzoni, Colesnicov. All. Tenerani e Mochi. MONSUMMANO: Spanò, Paola ... lanazione.it Calcio a 5 Serie C1. Il Città di Massa ferma la seconda della classe sfiorando il successoCITTA’ DI MASSA 6 FIVE TO FIVE 6 CITTA’ DI MASSA: Velardi, Salvatori, Sartini, Russo, Sergio, Ottaviano, Grossi, Gentile, Bedini, Puglione, Elias. All. Tenerani. msn.com Complimenti alla città di Ancona per il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2028 e a tutte le finaliste per il valore dei progetti presentati. Massa ha vissuto questo percorso con impegno, convinzione e grande partecipazione. È stato un lavoro condi facebook