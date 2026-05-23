CALCIO A 5 AICS Nei provinciali vincono l’andata dei quarti Ferrante Intimissimi e AperAttivo
Nelle partite di andata dei quarti di finale del campionato provinciale di calcio a 5 AICS, tre squadre hanno ottenuto vittorie. La squadra Ferrante, insieme a Intimissimi e AperAttivo, ha conquistato i risultati positivi nelle rispettive gare. Le partite si sono svolte con molte reti e spettacolo, coinvolgendo otto squadre della zona nelle categorie Dilettanti, Amatori Serie A e Serie B. Tutte le gare di ritorno sono previste nei prossimi giorni.
Spettacolo e gol nella fase provinciale Aics del calcio a 5 (si sono appena giocate tutte le gare di andata dei quarti di finale ) dove sono coinvolte ben 8 realtà della Versilia nelle 3 competizioni in corso: Dilettanti, Amatori Serie A e Serie B. Intanto ieri sera c’è stata la serata di premiazione dei campionati giocati al Pardini Sporting Center 2 (ex Ctl) con l’incoronazione di Onoranze Funebri Ferrante Allestimenti Navali D’Alessandro (campione nel girone A del lunedì), Inic Asd (campione nel girone B del martedì), AperAttivo al Bar Eden (campione nel girone C del giovedì) e Logimac Carrelli Elevatori (campione nei playoff). Queste 4 squadre saranno le protagoniste della " Supercoppa " Final Four venerdì 3 luglio al Psc2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Calcio a 5 Terminati i campionati Aics al Pardini Sc 2. Ferrante/D’Alessandro, Inic e AperAttivo le tre regineI campionati di calcio a 5 Aics in Versilia nel rinnovato Pardini Sporting Center 2 (l’ex CTL) si sono tutti quanti conclusi per quanto riguarda la...
Fiorentina: Crystal Palace avversario nei quarti. Gli inglesi vincono nei supplementari (1-2) in casa dell’Aek LarnacaLARNACA (CIPRO) – Sarà il Crystal Palace di Londra, squadra del borgo di Croydon, l’avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference...