CALCIO A 5 AICS Nei provinciali vincono l’andata dei quarti Ferrante Intimissimi e AperAttivo

Notizia in breve

Nelle partite di andata dei quarti di finale del campionato provinciale di calcio a 5 AICS, tre squadre hanno ottenuto vittorie. La squadra Ferrante, insieme a Intimissimi e AperAttivo, ha conquistato i risultati positivi nelle rispettive gare. Le partite si sono svolte con molte reti e spettacolo, coinvolgendo otto squadre della zona nelle categorie Dilettanti, Amatori Serie A e Serie B. Tutte le gare di ritorno sono previste nei prossimi giorni.