Fiorentina | Crystal Palace avversario nei quarti Gli inglesi vincono nei supplementari 1-2 in casa dell’Aek Larnaca

Il Crystal Palace di Londra ha sconfitto l’Aek Larnaca nei supplementari con il punteggio di 2-1 in casa e si è qualificato per i quarti di finale di Conference League. La squadra inglese affronterà la Fiorentina nella prossima fase della competizione. La partita si è conclusa con una vittoria nel tempo supplementare, consolidando il passaggio del Crystal Palace alla fase successiva.

LARNACA (CIPRO) – Sarà il Crystal Palace di Londra, squadra del borgo di Croydon, l’avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Il Crystal aveva pareggiato l’Aek Larnaca la partita di andata, a Londra. Ma oggi è riuscito a vincere nel ritorno, a Cipro, per 1-2 dopo i tempi supplementari. Londinesi in vantaggio, nel primo tempo, grazie al gol dell’attaccante Ismaila Sarr al 13'. Pareggio dei ciprioti al 18' della ripresa con Saborit. Che viene poi espulso, per doppia ammonizione. In avvio dei tempi supplementari va in gol nuovamente il Crystal Palace, di nuovo con Sarr. Squadra londinese ai quarti, contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Crystal Palace avversario nei quarti. Gli inglesi vincono nei supplementari (1-2) in casa dell’Aek Larnaca Articoli correlati Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca: discorso qualificazione chiusoCrystal Palace-AEK Larnaca è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il Crystal... Pronostico AEK Larnaca-Crystal Palace: arriva la prima vittoriaAEK Larnaca-Crystal Palace è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo lo zero a... Una selezione di notizie su Crystal Palace Temi più discussi: Il tabellone della Conference League; Conference League, il programma completo degli ottavi di finale; Prossima fermata Rakow. La Fiorentina ora ci crede, Vanoli: Vogliamo vincere; Fiorentina per i quarti della sua Conference. AEK Larnaca-Crystal Palace, da qui l'eventuale avversario della Fiorentina: le ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di AEK Larnaca-Crystal Palace, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League. Si riparte. tuttomercatoweb.com Fiorentina, possibile avversaria ai quarti di Conference League: chi trova se elimina il RakowFiorentina, chi affronta ai quarti di Conference League se elimina il Rakow: possibile sfida contro Crystal Palace o AEK Larnaca ... tag24.it #Conference League, la #Fiorentina batte il #Rakow e si qualifica ai quarti La Fiorentina rimonta il Rakow in Polonia: Ndour al 68’ e Pongracic allo scadere rispondono a Struski. La Fiorentina ai quarti affronterà una tra Aek Larnaca e Crystal Palace. x.com Un altro 2-1 per la Fiorentina dopo quello dell’andata. Ai quarti giocherà contro una tra AEK Larnaca e Crystal Palace. - facebook.com facebook