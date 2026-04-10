Calcio a 5 Terminati i campionati Aics al Pardini Sc 2 Ferrante D’Alessandro Inic e AperAttivo le tre regine

I campionati di calcio a 5 organizzati da Aics nel Pardini Sporting Center 2, ex CTL, si sono appena conclusi con la fine della regular season. Le squadre di FerranteD’Alessandro, Inic e AperAttivo si sono distinte come le migliori della competizione. Ora si preparano i playoff inter-gironi, che coinvolgeranno le squadre classificate dal secondo al quinto posto. La fase successiva promette di offrire partite combattute e appassionanti.

I campionati di calcio a 5 Aics in Versilia nel rinnovato Pardini Sporting Center 2 (l’ex CTL) si sono tutti quanti conclusi per quanto riguarda la regular season (adesso ci saranno i playoff inter-gironi fra le classificate dal 2° al 5° posto). Le regine che hanno vinto i tre gironi sono state: l’ Onoranze funebri Ferrante Allestimenti navali D’Alessandro nel girone A del lunedì a 10 squadre (vinto all’ultima giornata, con 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici Intimissimi Uomo Viareggio e I Cialtroni); l’ Inic Asd nel girone B del martedì a 12 squadre (vinto con un turno d’anticipo, chiudendo a +6 sulla seconda Logimac Carrelli Elevatori); l’ AperAttivo al Bar Eden nel girone C del giovedì a 12 squadre (stravinto con quattro giornate d’anticipo!). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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