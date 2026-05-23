Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Caltanissetta con l’accusa di aver aggredito con calci e pugni il nuovo compagno della ex moglie. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo la segnalazione di una lite in strada. L’uomo è stato condotto in carcere e dovrà rispondere di atti persecutori e violenza privata. La vicenda si è svolta nel territorio della provincia, senza altri dettagli aggiuntivi.

Un arresto per atti persecutori ai danni del nuovo compagno della ex moglie in provincia di Caltanissetta. I carabinieri della Stazione di Montedoro hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip nisseno, su richiesta della procura, nei confronti di un 48enne residente a Serradifalco, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’indagine è partita dalle dichiarazioni fornite da un 59enne di Montedoro: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso 14 marzo l’arrestato si sarebbe introdotto con la forza nell’abitazione della vittima, aggredendola brutalmente con calci e pugni al volto, causandogli lesioni che, per timore, non erano state fatte refertare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Calci e pugni al nuovo compagno dell'ex moglie: arrestato 48enne a Caltanissetta

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