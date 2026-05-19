Un uomo di 34 anni di Alessandria è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie e aver opposto resistenza ai carabinieri intervenuti. Le forze dell'ordine sono intervenute in un’abitazione dove l’uomo aveva maltrattato la donna, e durante il tentativo di arresto ha colpito i militari con calci e pugni. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, ma l’arresto è stato immediato in flagranza di reato. L’uomo è stato quindi portato in caserma e dovrà rispondere di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Si è scagliato contro la moglie e ha minacciato i carabinieri con calci e pugni: ad Alessandria un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, il 34enne ha portato avanti episodi di violenza domestica fin dal 2021. L’intervento è scattato martedì mattina, quando è stata inviata una pattuglia in un condominio del quartiere Cristo: la segnalazione è arrivata dai vicini, allertati dalle urla di una violenta lite. Giunti al quarto piano dello stabile, i carabinieri sono stati accolti da una donna in stato di forte agitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maltrattava la moglie dal 2021: arrestato un 34enne di Alessandria. Calci e pugni anche ai carabinieri

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