Calci e pugni al padre 82enne voleva soldi per la cocaina | arrestato 52enne nel Comasco

Un uomo di 52 anni è stato arrestato nel Comasco dopo aver aggredito il padre di 82 anni con calci e pugni. La vittima aveva richiesto ripetutamente denaro, che il figlio voleva usare per acquistare cocaina. La situazione, secondo le indagini, si protraeva da diverso tempo, fino a quando i carabinieri sono intervenuti per mettere fine alla condotta violenta.

Un vero inferno in famiglia. Prima le richieste di denaro, sempre più insistenti. Poi la violenza. Una situazione che, secondo quanto ricostruito, andava avanti da tempo all’interno della famiglia, fino all’intervento dei carabinieri.È stato arrestato nella notte tra il 2 e il 3 maggio un uomo di.🔗 Leggi su Quicomo.it

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