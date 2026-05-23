In otto anni, la popolazione della Calabria è diminuita di 122mila abitanti, con una riduzione significativa dei piccoli comuni. La diminuzione dei nuclei familiari avviene a un ritmo rapido, contribuendo alla perdita di residenti. La riduzione della popolazione riguarda principalmente le aree rurali e i centri più piccoli, mentre le aree urbane registrano cali meno marcati. La diminuzione demografica solleva questioni sulla sostenibilità dei servizi essenziali nelle zone più colpite.

? Domande chiave Come influenzerà la scomparsa dei piccoli comuni i servizi essenziali?. Perché il numero di nuclei familiari sta diminuendo così rapidamente?. Quali sono le aree geografiche più colpite da questo spopolamento?. Come cambierà l'assistenza sociale con l'aumento delle persone sole?.? In Breve L'80% dei 404 comuni calabresi conta meno di 5.000 abitanti.. I nuclei familiari sono diminuiti del 6,5% tra il 2017 e il 2025.. Il saldo negativo del solo 2025 ha registrato 8.000 persone in meno.. Staiti conta solo 184 residenti contro i 170.951 di Reggio Calabria.. In Calabria si sono persi 122.223 abitanti nell’arco degli ultimi otto anni, secondo i dati demografici che delineano un quadro di costante spopolamento della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, l’emorragia demografica: -122mila abitanti in 8 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Neanche il flusso migratorio può fermare l’emorragia demografica in ItaliaAl referendum sulla riforma Nordio della magistratura abbiamo improvvisamente scoperto che i giovani avevano votato contribuendo in misura forse...

Mille euro al mese per non andarsene: la Calabria scommette sul “Reddito di Merito” per frenare l’emorragia di giovaniLa misura, ribattezzata “Reddito di Merito”, è l’ultima scommessa della giunta guidata da Roberto Occhiuto per arginare un fenomeno che da decenni...

Mazza analizza l’esodo in Calabria: La resilienza passa dalle Città-sistemaLa crisi demografica non è più un’emergenza. È una condizione strutturale. Dalle aree interne alle fasce costiere, la Calabria perde popolazione in modo continuo e trasversale. Questo presupposto ride ... cosenzapost.it

Neanche il flusso migratorio può fermare l’emorragia demografica in ItaliaGinevra, 9 mag. (Adnkronos) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo della nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia di hantavirus ... ilfattoquotidiano.it