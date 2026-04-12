Mille euro al mese per non andarsene | la Calabria scommette sul Reddito di Merito per frenare l’emorragia di giovani

In Calabria, la giunta regionale ha introdotto il cosiddetto “Reddito di Merito”, una misura che prevede un sostegno di mille euro al mese per i giovani che scelgono di rimanere nella regione. L’obiettivo dichiarato è contrastare la perdita di popolazione causata dall’emorragia di giovani verso altre aree del paese. La decisione si inserisce in un piano più ampio volto a fermare il declino demografico e le conseguenze economiche associate.