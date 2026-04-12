Mille euro al mese per non andarsene | la Calabria scommette sul Reddito di Merito per frenare l’emorragia di giovani

Da orizzontescuola.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria, la giunta regionale ha introdotto il cosiddetto “Reddito di Merito”, una misura che prevede un sostegno di mille euro al mese per i giovani che scelgono di rimanere nella regione. L’obiettivo dichiarato è contrastare la perdita di popolazione causata dall’emorragia di giovani verso altre aree del paese. La decisione si inserisce in un piano più ampio volto a fermare il declino demografico e le conseguenze economiche associate.

La misura, ribattezzata “Reddito di Merito”, è l’ultima scommessa della giunta guidata da Roberto Occhiuto per arginare un fenomeno che da decenni mina le fondamenta demografiche ed economiche della regione: la fuga dei cervelli e il conseguente spopolamento. L’annuncio, rilanciato nelle scorse settimane, delinea un intervento dirompente nel panorama del diritto allo studio italiano. L’importo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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