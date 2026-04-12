Mille euro al mese per non andarsene | la Calabria scommette sul Reddito di Merito per frenare l’emorragia di giovani
In Calabria, la giunta regionale ha introdotto il cosiddetto “Reddito di Merito”, una misura che prevede un sostegno di mille euro al mese per i giovani che scelgono di rimanere nella regione. L’obiettivo dichiarato è contrastare la perdita di popolazione causata dall’emorragia di giovani verso altre aree del paese. La decisione si inserisce in un piano più ampio volto a fermare il declino demografico e le conseguenze economiche associate.
La misura, ribattezzata “Reddito di Merito”, è l’ultima scommessa della giunta guidata da Roberto Occhiuto per arginare un fenomeno che da decenni mina le fondamenta demografiche ed economiche della regione: la fuga dei cervelli e il conseguente spopolamento. L’annuncio, rilanciato nelle scorse settimane, delinea un intervento dirompente nel panorama del diritto allo studio italiano. L’importo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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