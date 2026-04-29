Durante il referendum sulla riforma della magistratura, si è scoperto che i giovani hanno votato in modo decisivo, contribuendo con circa quindici milioni di preferenze alla vittoria del No. Nel frattempo, l’Italia continua a perdere popolazione, un fenomeno che neppure l’immigrazione riesce a contrastare. La questione demografica rimane un problema sempre più evidente, senza apparenti soluzioni a breve termine.

Al referendum sulla riforma Nordio della magistratura abbiamo improvvisamente scoperto che i giovani avevano votato contribuendo in misura forse determinante alla vittoria del No con circa quindici milioni di voti. Sì, perché forse non lo ricordavamo nemmeno più di avere tanti giovani! Restano sempre una minoranza: i giovani sotto i 25 anni, infatti, sono circa 6,3 milioni, rappresentando il 10,6% della popolazione totale. Questo dato evidenzia un forte calo demografico negli ultimi vent’anni, con una drastica diminuzione rispetto agli oltre 8,6 milioni del 2004 (Istat). L’età media in Italia è tra le più alte al mondo, attestandosi intorno ai 48-49 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neanche il flusso migratorio può fermare l’emorragia demografica in Italia

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