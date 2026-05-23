Le ambulanze in Calabria rimangono ferme, anche dopo gli accordi con la società Orion, mentre il servizio 118 segnala una crisi. I sindacati denunciano il silenzio delle istituzioni regionali e chiedono chiarimenti sul futuro dei diritti dei sanitari con il passaggio a Azienda Zero. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra il personale sanitario, senza risposte ufficiali sulla gestione della crisi.

? Domande chiave Come influenzerà il passaggio ad Azienda Zero i diritti dei sanitari?. Perché le ambulanze restano ferme nonostante gli accordi con Orion?. Chi risponderà del rischio sanitario durante il picco turistico estivo?. Quando inizieranno gli scioperi se la Regione non risponde ai sindacati?.? In Breve Sindacati USB PI, Nursing UP e FSI-USAE chiedono incontro da oltre trenta giorni.. Carenza organico e guasti mezzi ORION rischiano la sicurezza durante l'estate turistica.. Transizione da ASP ad Azienda Zero crea incertezze su diritti e garanzie occupazionali.. Ultimatum di dieci giorni per evitare lo sciopero in tutta la Calabria..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, allarme 118: sindacati denunciano crisi e silenzio regionale

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