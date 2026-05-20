In Calabria, i rappresentanti di categoria e le aziende del settore logistica hanno firmato il primo accordo regionale. L’intesa riguarda le condizioni di lavoro negli hub di Marcellinara e Montalto, con l’obiettivo di migliorare le retribuzioni e i benefici sanitari dei dipendenti. L’accordo stabilisce nuovi parametri contrattuali e interventi a tutela della salute dei lavoratori. La firma rappresenta un passaggio importante per il settore logistico nella regione, coinvolgendo le parti sociali e le imprese locali.

? Domande chiave Come influenzerà questo accordo i salari degli hub di Marcellinara e Montalto?. Quali nuovi benefici sanitari riceveranno i lavoratori della logistica calabrese?. Perché questo modello di welfare può cambiare il lavoro nel Mezzogiorno?. Chi beneficerà concretamente dei nuovi premi legati alla produttività aziendale?.? In Breve Premi di risultato legati a produttività, sicurezza e soddisfazione dei clienti.. Welfare include assistenza sanitaria, screening e sostegno specifico per l'endometriosi.. Accordo coinvolge gli hub di Catanzaro-Marcellinara e Cosenza-Montalto Uffugo.. Sinergia tra DNA Logistica e sindacati FILT CGIL e FIT CISL. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica in Calabria: DNA e sindacati firmano il primo accordo regionale

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